Liam Gallagher anuncia disco en solitario

Después de largos meses de silencio tras el fin de su antigua banda Beady Eye, Liam Gallagher reveló el título de lo que será su primer disco en solitario: As You Were.

Todavía sin fecha de lanzamiento, el ex vocalista de Oasis habló con la revista Q y describió el disco como “instinto, actitud… Las melodías son enfermas y las letras son putamente divertidas. No vas a quedar rascándote la cabeza. No es Pink Floyd y tampoco es Radiohead”, señaló.

Todavía no hay adelantos musicales ni fecha de estreno, pero Gallagher ya tiene conciertos fijados en varios festivales a mitad de año, por lo que se especula que “As You Were” sería lanzado en los próximos meses.