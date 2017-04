Revisa los precios para Bon Jovi en Chile

Anota la fecha y el lugar. Jueves 14 de septiembre en el Estadio Monumental. Esas son las coordenadas para la quinta visita de Bon Jovi a Chile, donde van a estar presentando oficialmente su nuevo disco “This House Is Not for Sale”, además de ofrecer un recorrido por sus principales éxitos.

La venta de entradas se realizará a través de Puntoticket en las siguientes etapas:

– Preventa: Desde las 11:00 am del miércoles 26 de abril, hasta las 23:59 del 27 del mismo mes.

– Venta general: Desde las 11 am del viernes 28 de abril.

Para poder comprar durante la preventa a través de www.puntoticket.com debes validarte como cliente entel, agregar tu número de celular y tu clave de “Mi Entel”, que puedes obtener en el siguiente link

Para acceder al descuento en un punto de venta físico llama gratis al *110*951# y presenta el mensaje con tu código en boletería.

Estos son los valores sin descuento.

$27.500 Magallanes

$41.400 Cancha general

$63.250 Cordillera

$82.800 Silver

$94.300 Golden

$102.350 Océanos

$105.800 VIP Platinum lateral

$110.400 VIP Platinum

$115.000 Rapa Nui

$115.000 VIP Top lateral

$126.500 VIP Top

$143.750 Diamante lateral

$172.500 Zona Entel