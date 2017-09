Aerosmith cancela show en StgoRockCity

La productora The Fan Lab confirmó que Aerosmith no estará en el festival y que habrá una devolución del 50% del valor de la entrada para el día sábado 30 de septiembre.

El comunicado dice lo siguiente:

StgoRockCity lamenta anunciar que debido a graves problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler, la banda Aerosmith se ha visto en la obligación de cancelar todos sus conciertos programados de este tour, por lo que no podrá presentarse en el festival la noche del 30 de septiembre, ni en Brasil , Argentina y México.

A continuación el detalle del comunicado enviado por la banda y su management:

“Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista, Steven Tyler, tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad de viajar y actuar. Por lo tanto, los últimos 4 shows del tour Sudamericano serán cancelados:

Miércoles 27 de Septiembre- Curitiba, Brasil

Sábado 30 de Septiembre – Santiago, Chile

Martes 3 de Octubre – Rosario, Argentina

Sábado 7 de Octubre – Monterrey México

Steven espera recuperarse completamente con el descanso. Con los cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo.”

“A toda Sudamérica… Brasil, Chile, Argentina y México… Lo siento mucho y siento que los he decepcionado… no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órden médica, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen… No estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder realizar mis futuras presentaciones… Prometo que volveré… lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera pude prever para estos shows…. Como dicen “Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe”… Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto… – Steven Tyler.

Gracias a todos por su entendimiento y apoyo.

Aerosmith.

En este caso particular, entendiendo la compleja situación médica de Steven Tyler y agradeciendo la comprensión de los fans, la producción devolverá el 50% del valor del ticket adquirido correspondiente al sábado 30 de septiembre de 2017, pese a que en las políticas de compra se estipula que no habrá derecho a devoluciones por reprogramaciones o cancelación de alguna de las bandas anunciadas.

Los compromisos de las bandas que dan forma a Stgo Rock City, infraestructura y equipos de trabajo siguen en pie, trabajando arduamente para traer a Santiago toda la potencia de bandas legendarias del rock, por lo que la noche del 29 de septiembre se mantiene según lo informado, con las presentaciones de Tyler Bryant and the Shakedown, The Who y Guns N’ Roses, y el sábado con Kuervos del Sur, Marky Ramone y Def Leppard en los horarios comunicados.

Los asistentes al concierto deben conservar su ticket –control 2 de la entrada donde aparece el código de barra- para solicitar la devolución del 50% correspondiente al sábado 30 de septiembre, la que podrá hacerse efectiva desde el miércoles 04 de octubre, dirigiéndose al mismo punto de venta donde fue adquirido.

The FanLab agradece la comprensión del público y desea una pronta recuperación de Steven Tyler, esperando concretar la esperada visita de Aerosmith en un futuro próximo.

