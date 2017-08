Culture Club con Boy George anuncia debut en Chile

Boy George (voz), Roy Hay (guitarra y teclados), Mikey Craig (bajo) y Jon Moss (batería) formaron Culture Club en 1981 y hoy están de vuelta y vendrán a Chile por primera vez el 25 de noviembre en Gran Arena Monticello.

Con más de 50 millones de discos vendidos, la banda británica estará promete una fiesta de nostalgia y clásicos como “Do You Really Want to Hurt Me,” “Karma Chameleon”, “It’s a miracle”, “ Miss me blind”, “Victims” y muchos más.

Las entradas estarán a la venta desde el Martes 08 de Agosto a través de sistema Puntoticket, en tiendas Ripley, Cinemark y tiendas Hites. Valores desde $ 40.000.