En Brasil anuncian que Pearl Jam estará en Lollapalooza 2018

Cinco años después de ser el principal protagonista de la edición brasileña del festival Lollapalooza, el portal de noticias Destak Jornal anuncia que la banda de Eddie Vedder volverá a liderar la edición 2018 del evento creado por Perry Farrell.

Con fechas tentativas para el fin de semana del 30 de marzo al 1 de abril, el festival volvería al recinto del autódromo Interlagos en la ciudad e Sao Paulo.

Otra coincidencia con la versión 2013 de #LollaBr podría ser la visita de The Killers, quienes según el medio ya fueron contactados por la producción para que sean parte de los actos principales del festival.

¿Qué pasó en la versión 2013 de Lollapalooza Chile?

En Chile Pearl Jam también fue el principal protagonista, cerrando la noche del sábado 6 de abril ante más de 60 mil personas. En ese mismo festival los números principales fueron Queens Of The Stone Age, DeadMau5, The Black Keys, A Perfect Circle, Franz Ferdinand, Kaskade y Major Lazer, entre otros.

¿Estará Pearl Jam en la versión chilena de Lollapalooza 2018? Si se confirma lo de Brasil, lo más seguro es que sí.