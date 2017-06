Escucha el primer single en solitario de Liam Gallagher

Después de un receso semi-forzado por el poco éxito comercial de su proyecto Beady Eye, Liam Gallagher decidió que su nueva aventura musical llevara solo su nombre y ya tenemos la primera muestra de su trabajo. Se trata de la canción ‘Wall Of Glass’, que el ex cantante de Oasis ha lanzado a la par de sus primeras presentaciones en vivo en Manchester. El single es adelanto de lo que será el lanzamiento en octubre de “As You Were”, su primer álbum en plan solista.

Y si bien el menor de los Gallagher está concentrado en sus nuevo material, siguen los rumores de una posible reunión de Oasis para un evento benéfico en Manchester -en apoyo a las víctimas del atentado en el Manchester Arena el pasado 22 de mayo-.

Liam parece estar dispuesto a juntarse con su hermano Noel, aunque lo ve poco probable: “Hay algo pendiente ahí, pero veremos qué pasa. De momento, somos dos tipos en solitario haciendo sus propias cosas”.

Ahora mira y escucha ‘Wall of Glass’, lo nuevo de Liam Gallagher: