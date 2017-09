¿Esperando a Bon Jovi? Mira este show de la gira que los trae a Chile

El jueves 14 de septiembre Bon Jovi volverá a encontrarse con sus fanáticos chilenos y lo hará con todos sus grandes éxitos. A tres años de su última visita, la banda liderada por Jon Bon Jovi toma como excusa la presentación de su nuevo disco “This House Is Not For Sale” para hacer un repaso bastante completo de sus más de 30 años de historia, en un show que se anota como uno de los imperdibles de la temporada.

Las entradas siguen a la venta a través del sistema Puntoticket.

Este es el listado de su concierto en Columbus, Ohio, el pasado 18 de marzo de 2017:

1. This House Is Not For Sale

2. Knockout

3. You Give Love A Bad Name

4. Lost Highway

5. Whole Lot Of Leaving

6. Roller Coaster

7. We Weren’t Born To Follow

8. I’ll Sleep When I’m Dead

9. We Got It Goin’ On

10. Who Says You Can’t Go Home

11. It’s My Life

12. We Don’t Run

13. God Bless This Mess

14. Scars On This Guitar

15. The Devil’s In The Temple

16. Lay Your Hands On Me

17. Born To Be My Baby

18. Have A Nice Day

19. Bad Medicine

20. Keep The Faith

21. Raise Your Hands

22. Wanted Dead Or Alive

23. Livin’ On A Prayer