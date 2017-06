John Frusciante dice adiós al rock y se dedica al acid house

John Frusciante y su guitarra se pasearon por cinco de los diez álbumes de estudio de Red Hot Chili Peppers, y hay que reconocer que fueron los mejores discos de la banda. Sin embargo, tras su salida de la banda en 2009 su horizonte musical ya no tiene relación con las guitarras ni el funk sino que ahora se metió de lleno en la electrónica y más específicamente en el acid house.

Acid Test, filial de Absurd Recordings, será la encargada de dar a luz este trabajo innovador el próximo 7 de abril. Y por cierto, en su nueva etapa electrónica Frusciante ya no es Frusciante: ahora es Trickfinger. Los acordes de Californication, disco preferido por el artista de su paso por los Red Hot, hoy son un bonito recuerdo de un pasado entre guitarras que no sabemos si volverá. Mientras tanto, nos conformamos con este aperitivo: After below.

Listado de canciones de Trickfinger:

1. After Below

2. Before Above

3. Rainover

4. Sain

5. Exlam

6. 85h

7. 4:30

8. Phurip

https://www.youtube.com/watch?v=-nRXUmiTeuM