Morrissey anuncia nuevo disco para noviembre

Ya no son problemas de salud o lanzamiento de libros. Ahora las noticias de Morrissey son musicales y de las buenas. El ex cantante de The Smiths lanzará el 17 de noviembre el disco número 11 de su carrera, al que ha bautizado “Low in High School” y que será distribuido en todo el mundo a través de BMG.

“No hay muchos artistas por ahí que se puedan comparar con Morrissey. Es un talento extraordinario, prodigioso, elegante y por encima de todo valiente. Ha influido a varias generaciones y estamos encantados de recibirle en BMG“, dijo el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Korda Marshall“. También señaló que el disco aparecerá el 17 de noviembre en CD, vinilo, digit.al y cassette.

El álbum ha sido grabado en La Fabrique Studios (Francia) y en los Ennio Morricone’s Forum Studios de Roma, y está producido por Joe Chiccarelli, conocido por sus trabajos con Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes y Beck, entre otros.

En materia de próximos shows en vivo, Morrissey anunció un concierto especial para el 10 de noviembre en el Hollywood Bowl de Los Angeles. Se espera que más fechas sean anunciadas en las semanas venideras.