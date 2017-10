Revisa la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

La lista de 19 nominados para la edición 2018 del Salón de la Fama del Rock and Roll se dio a conocer hoy y entre los postulantes figuran Bon Jovi, Kate Bush, Judas Priest, Depeche, Rage Against The Machine y Radiohead. Todos ellos cumplen con el requisito de haber lanzado un disco hace, al menos, 25 años.

Los elegidos serán anunciados en diciembre y la ceremonia de inducción se llevará a cabo el 14 de abril del próximo año en Ohio.

La lista completa de nominados es la siguiente:

BON JOVI

KATE BUSH*

THE CARS

DEPECHE MODE

DIRE STRAITS*

EURYTHMICS*

J. GEILS BAND

JUDAS PRIEST*

LL COOL J

MC5

THE METERS

MOODY BLUES*

RADIOHEAD*

RAGE AGAINST THE MACHINE*

RUFUS FEATURING CHAKA KHAN

NINA SIMONE*

SISTER ROSETTA THARPE*

LINK WRAY

THE ZOMBIES

(Los que aparecen por primera vez están con *)

De acuerdo al comunicado, nuevamente los fans podrán votar por sus artistas favoritos entre el 5 de octubre y el 5 de diciembre a través de www.rockhall.com/vote