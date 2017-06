The Cult debutará en Chile el 6 de Octubre

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y los británicos The Cult tienen una larga deuda con sus fanáticos chilenos que pagarán con todos sus clásicos el viernes 6 de octubre en el Teatro Caupolicán de Santiago.

La banda de Ian Astbury y Billy Duffy, los dos músicos que formaron la banda en 1983, vendrán a Sudamérica en el marco de la promoción de su último disco “Hidden city” (2016) y para celebrar los 30 años de “Electric”, su disco emblema de 1987.

Esta será la primera visita de la banda a nuestro país pero no para Ian Astbury, quien se presentó en Chile en 2004 con The Doors of The 21st Century en el Velódromo del Estadio Nacional, junto a los históricos compañeros de Jim Morrison, Ray Manzarek y Robbie Krieger.

Los valores de las entradas se darán a conocer próximamente y estarán a la venta desde las 11 horas del viernes 16 de junio en Ticketek.cl, tiendas Falabella, Kmuzzik, The Knife y Centro Ticketek (Antonio Bellet 230, Providencia. Callcenter 2 2690 2000.

Sin cargo en tiendas The Knife (Eurocentro), sólo en efectivo. Stock limitado.