U2 lanzará su nuevo álbum el 1 de diciembre

Island Records anunció hoy el lanzamiento de Songs of Experience, el álbum de estudio número 14 de U2, el cual contiene 13 canciones nuevas y será lanzado el 1 de diciembre de 2017 en digital y CD en versión Deluxe, y como un álbum de doble vinilo.

Un nuevo sencillo – el segundo en salir del disco – titulado ‘Get Out Of Your Own Way’ ya está disponible en plataformas digitales. El primer sencillo “You’re The Best Thing About Me” fue lanzado el 6 de septiembre.

Grabado en Dublin, Nueva York y Los Ángeles, Songs of Experience fue terminado a principios de este año con una temática donde Bono fue influenciado por el consejo de Brendan Kennelly, “… escríbelo como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones representadas en íntimas cartas para los lugares y personas cercanas al corazón del cantante: familia, amigos, fans y obviamente él.

Songs Of Experience es el lanzamiento que acompaña a ‘Songs Of Innocence’ 2014, ambos títulos dibujan inspiración partiendo de una colección de poemas, Songs of Innocence and Experience, por el místico poeta inglés del siglo XVIII, William Blake.

Producido por Jacknife Lee y Ryan Tedder, junto a Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas, el álbum contiene una portada de Anton Corbijn con los hijos de algunos miembros de la banda, Eli Hewson y Sian Evans.

La lista completa de canciones de Songs of Experience es:

1. Love Is All We Have Left

2. Lights of Home

3. You’re The Best Thing About Me

4. Get out of Your Own Way

5. American Soul

6. Summer of love

7. Red Flag Day

8. The Showman (Little More Better)

9.The Little Things That Give You Away

10. Landlady

11. The Blackout

12. Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13. (There is a Light)